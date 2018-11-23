التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تقييم المعلمين

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الجمعة، إنشاء موقع إلكتروني خاص بتسجيل المعلمين والباحثين عن العمل؛ استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تقييم أداء المعلمين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

وطالبت مدير المركز العام للتدريب والتطوير مسعودة الأسود، بضرورة تسجيل المعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس العامة والخاصة، الملتحقين ببرنامج تقييم الاحتياجات التدريبية في مرحلته الاولى وغير الملتحقين بملء نموذج الإدخال، وإتمام عملية التسجيل بالموقع، وفق ما نشره موقع الوزارة.

وأوضحت “الأسود ” بأن الأولوية ستعطى لمن شارك وسيشارك في هذا البرنامج، في التسكين على جداول الحصص، والانخراط في الدورات التدريبية المزمع تنفيذها طبقا لمتطلبات هذا البرنامج.

يُشار إلى أن وزارة التعليم أطلقت بداية شهر أكتوبر من العام الجاري المرحلة الاولى لبرنامج إجراء تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

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