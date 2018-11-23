محمد لينو: القيادة العامة لا ترى توحيد المؤسسة العسكرية.. ولا ضمانات لمخرجات باليرمو

قال محمد آدم لينو، عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق (جنوب ليبيا)، المشارك في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، إن المجلس الرئاسي سينفذ خطة تنفيذية مدروسة لإنقاذ المنطقة الجنوبية، وفق ما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي.

غير أن لينو عاد ليشير في حوار مع «الوسط» إلى عدم وجود ضمانات لمخرجات مؤتمر باليرمو، لا سيما أن المجتمع الدولي غير متفق على رؤية حول الأزمة الليبية.

وأضاف أن رفض حفتر الجلوس مع المشري هو السبب وراء عدم اجتماع الأطراف الأربعة على طاولة واحدة في باليرمو، لافتاً إلى أن القيادة العامة لا ترى توحيد المؤسسة العسكرية بل إعادة هيكلة فقط.

• الوسط: ما الفارق بين مؤتمري باليرمو وباريس؟

– محمد لينو: الفارق هو أن مؤتمر باريس كان هناك لقاء مباشر بين اللاعبين الأساسيين في المشهد الليبي، وهو جلوسهم على طاولة واحدة، عقيلة صالح وحفتر والسراج والمشري، وهو ما لم يحدث في مؤتمر باليرمو.

• ولماذا لم تجلس الأطراف الأربعة على طاولة واحدة في باليرمو؟

بسبب رفض المشير خليفة حفتر الجلوس مع المشري، ما أدى لعدم خروج بيان ختامي في باليرمو على عكس مؤتمر باريس، كما لم تحدد توصيات باليرمو بنوداً جديدة، باستثناء تأكيده على الملتقى الوطني الجامع.

• هل تطرق مؤتمر باليرمو لأزمة الجنوب؟

تضمن مؤتمر باليرمو مبادرة إنقاد الجنوب، وهي تتضمن خطة تنفيذية مدروسة من قبل المجلس الرئاسي للمنطقة الجنوبية، أسفرت أولى نتائجها عن صرف 100 مليون دينار للاحتياجات العاجلة للبنية التحتية وبعض الخدمات، وصرف هذا المبلغ سيكون مركزياً من المجلس الرئاسي.

• وما ضمانات تنفيد مخرجات باليرمو؟

– لا توجد أية ضمانات، بل التزام أدبي فقط.

• وما أهمية الدور الإيطالي في المرحلة المقبلة؟

– هناك دور إيطالي، لكن اللاعب الأساسي هو المجتمع الدولي، الذي يضم لاعبين أساسيين حول الأزمة الليبية أو الملعب الليبي، وهم فرنسا وإيطاليا وأميركا وبعض الدول الأخرى المتمثلة في تركيا والإمارات وقطر ومصر، وجميعهم غير متفقين حتى الآن بشأن رؤية موحدة حول ليبيا.

• كيف كانت جلسة الملف الاقتصادي في باليرمو؟

الملفات الاقتصادية تركزت حول توحيد المؤسسات الحكومية الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي، وتعمل الأمم المتحدة على هذا الملف بشكل مكثف، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إنقاذ الدينار الليبي.

• وماذا عن المؤسسة العسكرية؟

– وفد القيادة العامة لا يرى توحيد المؤسسة العسكرية لأنها موجودة، وتحتاج إلى إعادة هيكلة فقط مع دعم مسار القاهرة.

• هل هناك صراع فرنسي – إيطالي حول ليبيا؟

– فرنسا تحمل فشل مبادرتها لحل الأزمة الليبية إلى إيطاليا، كما أن الحكومة الفرنسية لن تسمح بنجاح أي مشروع إيطالي، يضاف إلى ذلك أن المبادرات الدولية ليست رؤية حقيقية حول ليبيا، وهو ما اتضح من نتائج باليرمو، التي توقع البعض أن يكون هناك التزام دولي لحل الأزمة.

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