زانوتيللي: المؤتمر الجامع الأمل المتبقي لليبيين

انتقد الأب أليكس زانوتيللي، أحد المشاركين في المؤتمر الذي عقده منتدى مكافحة العنصرية مع المراكز الاجتماعية كردّ على مؤتمر باليرمو، أداء الحكومة الإيطالية والمشاركين في مؤتمر باليرمو قائلا: “إن الذي أثار الاهتمام القوي في باليرمو هو الثروة الهائلة لليبيا، وليس معاناة المهاجرين أو الشعب الليبي، نتيجة تلك الحرب المخيفة”. وأضاف إن المؤتمر كان للاستهلاك الإعلامي، إذ إنه لم يخرج ببيان ملزم أو خارطة طريق محددة التواقيت، وحتى الصور التي التقطت أظهرت الكثير من العداوة بين الشخصيات الأساسية في المؤتمر.

وبيّن أن الحكومات الإيطالية المتعاقبة لم تهتم بغير الثروة النفطية في ليبيا غير مكترثة بالصراعات القائمة هناك أو بقتل المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا. وحتى الدعوات الإيطالية لتوحيد المؤسسة العسكرية لم تكن إلا بهدف فتح سوق جديدة لشركات السلاح الإيطالية.

الأمل المتبقي برأي الأب زانوتيللي لليبيين، هو المؤتمر الجامع الذي تسعى الأمم المتحدة لعقده بداية العام القادم، تمهيدا لإجراء انتخابات في الربيع، وهو أمر دعا إلى عدم الإفراط في توقع نتائج إيجابية منه، قياسا لما تم في مؤتمرات كثيرة سبقته.

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