بنغازي — سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة، إن “مجموعة مسلحة دخلت قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة”.

هجوم مسلح على مركز للشرطة في ليبيا

https://t.co/HARepfn8hn#Kuwait — Kuwait Live خدمة إخبارية (@KLiveHUB) November 23, 2018

وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” اليوم الجمعة إن “الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو”، مضيفاً أن “الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص”.