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هجوم مسلح على مركز للشرطة في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي — سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة، إن “مجموعة مسلحة دخلت قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة”.

وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” اليوم الجمعة إن “الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو”، مضيفاً أن “الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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