المتوسط:

أكد مدير الحرس البلدي تازربو امبارك دومة ، مقتل 7 عسكريين وجرح آخرين في هجوم مسلح على مركز الشرطة وخيمة عزاء.

وكان عناصر من داعش قد هاجموا مركز شرطة تازربو وقاموا بخطف عميد بلدية محمد حسن خير الله

