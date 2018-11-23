إرهاب داعش يضرب مديرية أمن تازربو

هاجمت عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي مقر مديرية الأمن في مدينة تازربو، مخلّفة تسعةَ قتلى وعددا من الجرحى.

الناشط المدني اخريصي قشيش قال في مداخلة مع قناة 218 إن العناصر الإرهابية هاجمت بداية منزل مدير مديرية أمن المدينة، ثم بدأ الهجوم على مقر المديرية بأربع آليات، ثم وصل عددها حتى 15 آلية في نهايته، في حين لا يملك المركز الأمني إلا ثلاث سيارات فقط.

اخريصي وصف الوضع الأمني قبل الهجوم بالمستقر، قبل أن ترتكب تلك العناصر الإرهابية مجزرة بحق أهلنا في تازربو الذين هبّوا لملاحقة العناصر الإرهابية ومطاردتهم.

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