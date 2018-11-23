انسحاب كافة العناصر الطبية من مستشفى الجلاء بنغازي جراء اعتداء مسلح

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر طبي انسحاب كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي جراء إشهار سلاح ناري من قبل أحد الخارجين عن القانون على أحد الأطباء .

وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي بالوكالة – أن شخص يحمل سلاح هدد أحد الأطباء مساء اليوم الجمعة، أثناء أداء عمله، ولم يكشف عن سبب الاعتداء حتى الآن .

يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها والتي تتعرض فيه مرافق المستشفى لاعتداءات مسلحة في المدينة التي تعاني من خروقات أمنية متعددة .

وكانت إدارة مستشفى الجلاء أطلقت نداء استغاثة بعد تعرض المستشفى لاعتداء مسلح في التاسع عشر من أكتوبر الماضي من قبل شخص مسلح .

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى أن شخصاً مسلحاً أقتحم في الساعة الواحدة والنصف من قسم العناية وبدأ في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على سقف القسم مما أشاع حالة من الذعر بين نزلاء القسم من المرضى والأطقم الطبية والطبية المساعدة التي كانت متواجدة بالقسم .

وأضافت الصفحة الرسمية للمستشفى أن المسلح كان يبحث عن شخص تشاجر معه خارج المستشفى، وقالت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المستشفى ومرافقه ونزلاءه لمثل هذه الحوادث في ظل فوضى أمنية تعاني منها المدينة التي تخضع لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتشهد خروقات أمنية بشكل يومي بحسب مصادر محلية من المدينة .

وطالبت إدارة المستشفى من الجهات الأمنية داخل المدينة لتعزيز الحماية الأمنية للمستشفى وأطقمه الطبية ونزلاءه ، نظراً لأهميته الحيوية حيث يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين بالمدينة .

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت المستشفى المتخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي، وقاموا بضرب ثلاث ممرضات واثنين من حراس الأمن وسرقة معدات قيمة من المستشفى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24