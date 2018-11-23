توكرة تحتضن الاجتماع التحضيري الأول للحملة الوطنية للتطعيمات

توكرة-العنوان

احتضن المجلس البلدي توكرة بقاعة اجتماعاته، أمس الخميس، الاجتماع التحضيري الأول للحملة الوطنية للتطعيمات، والتي ستحتضنها البلدية في الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي محمد العقوري ” تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية عمل واضحة ومدروسة لتذليل كافة الصعاب أمام المنظمين والمشرفين على إقامة هذه الحملة لإظهارها بالشكل الحضاري.

وأضاف العقوري أن الحملة تشمل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للفئة العمرية من (عمر يوم إلى 6 سنوات)، ومرض الحصبة والحميراء للفئة العمرية من (عمر 9 أشهر إلى ما قبل 15 سنة)، مؤكدا بأنه سيتم إعطاء فيتامين (أ).

وأوضح العقوري أنه تم تخصيص أماكن للتطعيمات وهي مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالبلدية.

يشار إلى الاجتماع ضم مدير إدارة الخدمات الصحية توكرة محمد خليفة، ومديري المراكز الصحية، ومشرفة التحصينات فتحية الفارسي، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي محمد العقوري، وعضو المجلس البلدي إبراهيم العبدلي.

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