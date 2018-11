المتوسط:

أكدت مصادر ، ” أن عناصر من تنظيم داعش قامت باختطاف عميد بلدية تازربو المكلف محمد حسن خيرالله وعضو المجلس البلدي حسين محمد صالح”

وكان عناصر من داعش قد هاجموا مركز شرطة تازربو وقاموا بقتل عدد من عناصر الشرطة .

