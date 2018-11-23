اخبار ليبيا الان

الأفريقية تؤجّل رفع أسعار التذاكر

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر مجلس إدارة الخطوط الأفريقية تأجيل رفع أسعار التذاكر لأجل غير مسمى، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنّها سترفع أسعار التذاكر في الأول من ديسمبر المقبل.

وفي تصريح خاص لقناة 218 أكّد سراج الفيتوري مدير فرع الخطوط الجوية الأفريقية في المنطقة الشرقية، أنَّ قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام المجلس الرئاسي لاستثناء الخطوط الأفريقية وشركات الطيران من قرار سعر بيع النقد الأجنبي الناتج عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية بـ3.900 دينار للدولار الواحد، على أن يلتزم بالسعرالسابق عند1.400 دينار لتتمكن الشركة من دفع رسوم الخدمات الأرضية في المطارات وتوفير قطع الغيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك