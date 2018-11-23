الأفريقية تؤجّل رفع أسعار التذاكر

قرر مجلس إدارة الخطوط الأفريقية تأجيل رفع أسعار التذاكر لأجل غير مسمى، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنّها سترفع أسعار التذاكر في الأول من ديسمبر المقبل.

وفي تصريح خاص لقناة 218 أكّد سراج الفيتوري مدير فرع الخطوط الجوية الأفريقية في المنطقة الشرقية، أنَّ قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام المجلس الرئاسي لاستثناء الخطوط الأفريقية وشركات الطيران من قرار سعر بيع النقد الأجنبي الناتج عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية بـ3.900 دينار للدولار الواحد، على أن يلتزم بالسعرالسابق عند1.400 دينار لتتمكن الشركة من دفع رسوم الخدمات الأرضية في المطارات وتوفير قطع الغيار.

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