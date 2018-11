المتوسط:

كشفت مصادر عن أسماء ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة تازربو من هجوم داعش على مركز الشرطة.

وأوضحت المصادر،” أن أسماء الضحايا هم فهد محمد خليفة قشقش، و هيبة عبدالرحمن فرج الله، وفضل عبدالرحمن فرج الله ، وباسط محمود فرج الله، و فارس محمد بوخديجة، ومنير موسي سليمان”.

وكانت عناصر داعش قد هاجمت منطقة تازربو وقاموا بقتل عدد من العسكريين والمدنيين .

The post “المتوسط” تكشف أسماء ضحايا الهجوم الإرهابي في ” تازربو” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية