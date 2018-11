المتوسط:

أكد مدير مستشفى تازربو سالم مسعود ، مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجوم شنه تنظيم داعش على منطقة تازربو.

وكانت عناصر من داعش قد هاجموا مركز شرطة تازربو وقاموا بقتل عدد من عناصر الشرطة .

