5 شهداء و10 مخطوفين في هجوم إرهابي على تازربو

قال جهاز حرس المنشآت النفطية. الجنوب الشرقي أن 5 من أفراد الشرطة استشهدوا؛ وخطف 10 مواطنين مساء اليوم الجمعة جراء هجوم نسبة الجهاز لداعش على مركز شرطة تازربو.

وجاء في بيان نشره جهاز الحرس على صفحته في الفيسبوك أن الشهداء هم: الرائد عبدالرحمن فرج الله ، ر. ع باسط محمود فرج الله، ندي ابن موسي سليمان ، ابن عبدالرحمن فرج الله ، جندي . وأضاف أنه تم خطف 10 مواطنين عزل .

وذكر البيان أن بعض المهاجمين توانسة وبعضهم يتحدث باللهجة الشرقاوية ومنهم من ذوي بشرة سمراء .

وأضاف البيان أنه تم غنم سيارة من المهاجمين ، الذين لاذوا بالفرار، وأن الاستعدادات جارية في الكفرة وتازربو لتعقبهم.

وكان حرس المنشآن قد ذكر في منشور سابق أن من وصفهم بالدواعش دخلوا مدينة تازربو بـ 15 آليه أغلب الآليات تويوتا فجعه وأفراد مشاة.

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