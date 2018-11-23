شؤون اللاجئين تُجلي 2500 مهاجر غير قانوني من ليبيا

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، الجمعة، إجلاء ٢٥٠٠ مهاجر غير قانوني من ليبيا إلى النيجر وإيطاليا ورومانيا خلال عام 2018.

وقالت المفوضية عبر موقعها الرسمي، إنها نقلت اليوم 132 مهاجرا من الفئات الأكثر ضعفا من طرابلس إلى النيجر في إطار عملية إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى دول أخرى.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين أعلنت في وقت سابق عن وجود 5400 لاجئ ومهاجر داخل مراكز الإيواء في ليبيا، 3900 منهم يتبعون اختصاصات المفوضية.

يشار إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين قد أعلنت في ديسمبر المنصرم إجلاء قرابة 15 ألف مهاجر من ليبيا إلى دول أخرى في عام 2017.

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