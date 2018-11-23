توقعات الحالة الجوية ليوم غدا السبت 24 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا خلال يوم غدا السبت أن تشهد الاجواء سماء صافية واجواء دافئة على بعض المناطق بالاضافة الى اجواء مائلة للبرودة في الشمال الشرقي:

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد السبت 24 نوفمبر 2018:

يشهد الطقس في وفقاً للتقرير في مناطق الشمال الغربي وغدامس اجواء دافئة ومغيمة بسحب عالية الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 26 إلى 28 درجة ولاتتجاوز 23 درجة على مرتفعات الجبل الغربي البحر هادئ ارتفاع الموج لايتجاوز 0.25 متر درجة حرارة سطح البحر 21 درجة مئوية والرؤية جيدة.

ويشهد طقس مناطق الخليج بحسب التقرير سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية الرياح متغيرة الاتجاه درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 23 إلى 25 درجة البحر هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج لايتجاوز 0.50 متر درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

فيما يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي بحسب التقرير اجواء لازالت مائلة للبرودة قليلا مع سماء قليلة السحب ورياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 21 إلى 23 درجة ولاتتجاوز 17 درجة علي مرتفعات الجبل الاخضر البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على اقص الساحل الشرقي ارتفاع الموج لايتجاوز 1.00 متر درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

ويشهد طقس مناطق الجنوب الغربي والحمادة وفقاً للتقرير اجواء دافئة مع سماء قليلة السحب الرياح حفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 27 إلى 29 درجة.

بينما تشهد مناطق الجنوب الشرقي وبعض مدن الوسط الشرقي والجفرة اجواء مستقرة ومائلة للبرودة قليلا مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح حفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 22 إلى 24 درجة.

والله اعلم