الخطوط الأفريقية تؤجل رفع أسعار التذاكر لأجل غير مسمى

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر مجلس إدارة الخطوط الأفريقية تأجيل رفع أسعار التذاكر لأجل غير مسمى ، بعد أن أعلنت في وقتٍ سابقٍ أنها سترفع أسعار التذاكر في الأول من ديسمبر المقبل.

وأكد مدير فرع الخطوط الجوية الأفريقية في المنطقة الشرقية ، “سراج الفيتوري” ، أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام المجلس الرئاسي لاستثناء الخطوط الأفريقية وشركات الطيران من قرار سعر بيع النقد الأجنبي ، الناتج عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية بـ3.900 دينار للدولار الواحد ، على أن يلتزم بالسعرالسابق عند 1.400 ، لتتمكن الشركة من دفع رسوم الخدمات الأرضية في المطارات وتوفير قطع الغيار.

يشار إلى أن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية ، “عمران الزبادي” ، أعلن أنه سيتم رفع أسعار التذاكر ابتداءً من 01 ديسمبر المقبل.

وقال الزبادي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ بالرغم من كافة المناشدات المتكررة التي قامت بها الشركات الوطنية منذ صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018 الصادر في 12 سبتمبر الماضي بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي ، وعدم استثناء شركات الطيران من هذا القرار ، إلا إن الشركة مضطرة للاستجابة بعد أن جوبهت مطالباتها بالرفض”.

وأضاف الناطق باسم الشركة أن القرار سوف يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر والتي بالتأكيد سيتحمل أعبائها المسافر والمواطن ، كما سيؤثر على حركة النقل الجوي بشكل عام.

وأوضح الزبادي، أن الإدارة التجارية في شركة الخطوط الجوية الأفريقية تُعلم مسافريها أن أسعار التذاكر سيتم مضاعفتها إلى حوالي الثلاثة أضعاف ، ابتداءً من 01 ديسمبر 2018 و أخذ العلم بأنه في حالة عدم استخدام التذكرة قبل التاريخ المذكور يُلزم المسافر بدفع الفروقات ، وفي حالة استخدام جزء من التذكرة قبل هذا التاريخ فلا يُلزم المسافر بدفع هذه الفروقات.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية أكّدت أنّها بصدد زيادة أسعار التّذاكر ، ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وقال المتحدّث الرّسمي للخطوط الجويّة الليبيّة “محمد قنيوة ” – في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن هذه الزّيادات تأتي استناداً إلى قرار المجلس الرّئاسي والخاص بالإصلاحات الاقتصاديّة للدّولة، ونظرا لعدم استثناء قطاع الطيران من القرار .

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