أبو الغيط: لا وجود لحل حقيقي للأزمة الليبية دون تقوية دور مؤسسسات الدولة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مجددا على ثوابت موقف الجامعة العربية بما يتعلق بالملف الليبي، وإلى تفاعلها النشط مع الاتصالات والجهود الجارية حاليا لحلحلة هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال مداخلة له في أعمال منتدى حوارات المتوسط، المقامة بالعاصمة الإيطالية روما.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، فإن أبوالغيط شدد على أنه لن يكون هناك حل حقيقي دون تقوية دور مؤسسات الدولة الليبية، إلى جانب وقف التمويل الذي تحصل عليه المجموعات المسلحة من الموارد المالية للدولة، لاسيما وأن الثروة الليبية يجب أن توجه بالأساس لخدمة أغراض التنمية الوطنية، بحيث يستفيد منها كافة أبناء الشعب الليبي، وبما يدعم أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

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