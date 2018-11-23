بالأسماء .. أرتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش على مدينة تازربو

ليبيا – خلّف هجوم تنظيم على مركز شرطة تازربو خلف سبعة قتلى بعد تصفيتهم بدم بارد إضاقة لعدد آخر من الجرحى إصابتهم متفاوتة في ظل نقص نقص كبير في الإمكانيات بمستشفى المدينة .

وأكد شهود عيان من المدينة الواقعة فى جنوب شرق ليبيا بأن من بين عناصر داعش التي نفذت الهجوم مساء الجمعة جنسيات مختلفة من بينهم أشخاص سمر البشرة وهناك بعض منهم ليبيين.

وأكدت تقارير إعلامية وقوع أسرى من المدينة لدى التنظيم قبل أن يتم تحرير بعض منهم هذا وقد تم رفع حالة الاستنفار في مدينة الكفرة المجاورة وخروج قوة لتعقب العناصر المهاجمة الذين انسحبوا بعد الهجوم.

وتحصلت المرصد على أسماء الضحايا وهم :

1- رائد محمد على فرج الله – رئيس مركز شرطة تازربو.

2- شرطي – فهد محمد خليفة قشقش

3- شرطي – هيبة عبدالرحمن فرج الله

4- شرطي -فضل عبدالرحمن فرج الله

5- شرطي – منير محمد قشقش

6- عسكري – باسط محمود فرج الله

7- مواطن فارس محمد بوخديجة.

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