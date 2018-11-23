بوشناف يطالب المصارف التي تستغل مقار على الطريق السريع بالعودة إلى مقارها في بحر شهر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أمهل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف” ، المصارف والجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ، والواقعة على الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” بمدينة بنغازي ، حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل لنقلها من أماكنها الحالية.

وجاءت المهلة التي منحها وزير الداخلية لهذه الجهات بعد طلب تقدمت به للوزارة تطلب فيه أجلاً حتى نهاية العام ، وفقاً لما نقلته صفحة الوزارة الرسمية على موقع فيس بوك .

وأشار بوشناف، إلى أن تردد أعداداً كبيرةً من المواطنين على تلك المصارف والجهات الواقعة على الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بمدينة بنغازي ، يشكل خطراً كبيراً ويتسبب في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية.

وكان قد أصدر وزير الداخلية، تعليماته المشددة لمدير أمن بنغازي بالتحرك الفوري لإغلاق هذه المصارف والجهات العامة التي سببت الخطر.

ودعا بوشناف ، مدراء الأمن بالمناطق إلى استعمال القوة في الدفاع عن مقراتهم ، والاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة لذلك الغرض.

وشدد الوزير ، على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية اعتداءات ، وضبط الأسلحة غير المرخصة ، مستثني من ذلك ما يحمله الأفراد المكلفون بواجبات أمنية ، إضافة إلى ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيداً لمصادرتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24