على خلفية النصب عليهم .. مقاولون ليبيون يطالبون السلطات المصرية بتسليم الهارب “سلامة المصري”

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عدد من المقاولين الليبيين بطبرق من السلطات الليبية والمصرية بسرعة القبض على المصري “سلامة” الذي نصب عليهم وهرب إلى دولة مصر، عبر المنفذ البري .

وتمكنت مديرية أمن طبرق الخميس من فك أسر عدد 16 عامل مصري تم احتجازهم من قبل مواطنين ليبيين عقب عملية نصب واحتيال عليهم من قبل شخص مصري الجنسية من نفس مدينة العمال المحتجزين.

وقال مدير الأمن بطبرق عقيد “فرج الشيهني” اليوم الجمعة إنه بعد أن تمكنت السلطات الأمنية بطبرق من إطلاق سراح العمال المصريين الذين كانوا محتجزين لدى مواطن من طبرق ، على خلفية قضية نصب واحتيال قام بها عامل مصري اسمه “سلامة” والعمال الستة عشر ، من نفس القرية التي منها الهارب سلامة ، وهي قرية “الهراة” التابعة لمحافظة كفر الشيخ .

وطالب المقاولون الليبيون من العمال المحتجزين بالضغط على أسرهم من أجل عودة الهارب “سلامة” ، أو المبالغ التي هرب بها والتي تقدر بربع مليون دينار ليبي .

وأكد الشيهني لدينا معلومات غير مؤكدة بالقبض على المدعو “سلامة” من قبل السلطات المصرية التي نناشدها بسرعة الكشف عن مصيره .

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