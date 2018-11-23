الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة تنظر في زيادة أسعار تذاكر الطيران

أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، محمد عبد القادر، على عقد اجتماع مستعجل مشترك مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات والشركات الناقلة، وذلك لتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار الجديدة للتذاكر.

وبحسب منشور للهيئة التابعة للحكومة المؤقتة، فقد تساءل عبد القادر عن الأسس التي استند عليها في رفع أسعار التذاكر، لافتا إلى عدم وجود سعر صرف رسمي ثابت وأسعار الصرف معتمدة على السوق السوداء خلال الفترة السابقة، وبالرغم من ذلك بقيت ثابتة ولم تتغير، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر ولا يتحمل أي أعباء مالية بسبب ذلك.

وأوضح عبد القادر أن الاصلاحات اقترحت من أجل تحسين الخدمات للمواطن لا لتنعكس على الخدمات المقدمة له، وأن الشركات الناقلة تأخذ سعر الوقود المدعوم بتكلفة زهيدة. وأضاف بأنه بناءا على ذلك سيتم إلغاء الدعم للوقود عند تزويده للطائرات التابعة لهذه الشركات الناقلة، ورفع إيجار شركات الخدمات الأرضية، وإعادة جدولة التذاكر السنوية والشهرية، والتزام الشركات بسداد جميع ما عليها من التزامات للايراد العام مقابل الخدمات لمصلحتى المطارات والطيران المدني، وإعادة النظر فى هذه الرسوم.

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