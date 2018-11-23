لتعزيز أسطول النقل البري .. البريقة تستلم ثمان مقطورات 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية، تسلمها المقطورات الثمانية من الحضيرة الجمركية الرابضة في مكان وصولها منذ تاريخ الأول من أكتوبر الماضي وتسليمها لوحدة التشغيل في الشركة .

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في شركة البريقة “عادل بن دردف” أمس الخميس ، إن أسطول النقل البري للوقود والغاز تم تعزيزه بوصول المقطورات الثمانية إلى مقر مستودع الشركة في منطقة رأس المنقار من خلال الوكيل الحصري شركة منار ليبيا للغاز، وإيداعها في مقار الشركة .

وأشار بن دردف إلى أن المقطورات عبارة عن ستة مقطورات نقل منتج وقود طيران واثنتان لنقل غاز مسال، والتي سوف تسهم بفاعلية في رفع مستوى التشغيل ودعم أرصدة وقود الطيران في مستودعات المطارات .

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