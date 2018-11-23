العربية لحقوق الإنسان تدين أحداث تازربو

أخبار ليبيا 24- خاص

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مركز الشرطة في تازربو، والذي أسفر عن مقتل 9 عناصر أمنية وإصابة نحو 10 آخرين كحصيلة مبدئية.

وأضافت في بيان، أن مصادر فرع المنظمة أفادت بأن من بين المهاجمين متحدثي اللهجة التونسية ولهجة أهالي المنطقة الشرقية الليبية.

وأكدت المنظمة أن التصدي للتنظيمات المسلحة في ليبيا يستدعي الإسراع بإنهاء الانقسام الوطني وتفعيل اتفاق المصالحة الوطنية بموجب اتفاق الصخيرات والتوقف عن المماطلات والتجاذبات غير الصحية.

وأضافت أن التنظيم أصبح يعتمد على انتهاز الفرص من حين لآخر لشن عمليات مباغتة وسريعة في المناطق الرخوة من ليبيا، لافتة لضرورة عدم التراخي في مواجهة الإرهاب.

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