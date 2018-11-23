قزيط: لم ألتقي حفتر في السابق، وأتشوق لزيارة بنغازي

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط، أنه لم يلتقي باللواء المتقاعد خليفة حفتر في السابق، ولم يزور مدينة بنغازي منذ 24 عاما.

ولكن قزيط كشف في تصريحه لليبيا الخبر اليوم الجمعة، عن رغبته لزيارة بنغازي، قائلا: “كلي شوق لزيارة بنغازي وأهلها الطيبين”، على حد تعبيره.

وأضاف قزيط، أنه لبس لديه مانع للالتقاء بأي شخصية ليبية مهما كانت وجهات النظر متباينة معه، إذا كان ذلك في إطار رأب الصدع ولم شعث الوطن وإعادة ليبيا بلدا موحدا عزيزا، حسب قوله.

وكانت بعض أطراف الأزمة الليبية قد دعت في مناسبات عدة إلى تبادل الزيارات بينها لإحداث نوعا من الانفتاح لتبادل وجهات النظر للوصول إلى حل للأزمة السياسية.

وقد صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال المشري خلال مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار قبل أيام، والذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد يزور طرابلس بعد أن وجه له الدعوة لإجراء هذه الزيارة، حسب قوله.

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