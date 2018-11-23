قتلى وجرحى جراء هجوم مسلح على مركز شرطة تازربو

لقي تسعة أشخاص على الأقل وجرح قرابة عشرة أخرين، جراء هجوم مسلح استهدف مركز شرطة تازربو مساء اليوم الجمعة من قبل مسلحين.

وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية من تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، فإن القتلى والجرحى كان من بينهم عسكريين ومدنيين، وقد تعرض الجرحى لإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة.

ويعد هذا الهجوم على البوابات والمراكز الأمنية في الجنوب ليس الأول من نوعه، حيث نفذت مجموعات مسلحة عدة هجمات استهدفت مراكزا وبوابات أمنية في مواقع متفرقة بالمنطقة، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات.

وكان آخر تلك الهجمات تعرض بلدة الفقهاء الواقعة بالقرب من جبال الهروج جنوب منطقة الجفرة، إلى هجوم مسلح في 29 أكتوبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة، وقتل على أثره أربعة أشخاص واختطف عشرة أخرين.

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