بعد المبعوث المالطي .. صحفية إيطالية تتهم الخارجية بنشر معلومات خطأ عن زيارتها إلى ليبيا !

ليبيا – بينما لايزال الجدل محتدماً فى الأوساط السياسية والإعلامية الليبية حول فضيحة مبعوث مالطا الوهمي ” نيفيل جافا ” الذي صال وجال فى طرابلس قبل أن يتضح بأنه مُنتحل صفة ، برز على السطح موضوع آخر طرح علامة إستفهام أكبر حول مدى تدقيق خارجية الوفاق فى مهمات ضيوفها الذين تمنحهم التأشيرات .

مساء الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية عبر إدارة الإعلام الخارجي التابعة لها مغادرة الصحفية الإيطالية ⁧‫فرنشيسكا مينوتشي‬⁩ الأراضي الليبية عبر مطار معيتيقة بعد زيارة عمل .

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بأن الصحفية وهي محررة بصحيفة ⁧‫ليسبريسو الإيطالية‬⁩ قد قامت بزيارة عمل صحفية شملت العديد من المواضيع الصحفية وبأنها إختتمت برنامج عملها بحضور إحتفالات المولد النبوي الشريف بالعاصمة طرابلس.

Absolutely false information. Never asked to cover celebrations. I ve asked to enter detention center and to visit misurata port and I was not allowed to do. @ItalyinLibya @ItalyMFA

— francesca mannocchi (@mannocchia) November 21, 2018