بعد المبعوث المالطي .. صحفية إيطالية تتهم الخارجية بنشر معلومات خطأ عن زيارتها إلى ليبيا !

ليبيا – بينما لايزال الجدل محتدماً فى الأوساط السياسية والإعلامية الليبية حول فضيحة مبعوث مالطا الوهمي ” نيفيل جافا ” الذي صال وجال فى طرابلس قبل أن يتضح بأنه مُنتحل صفة ، برز على السطح موضوع آخر طرح علامة إستفهام أكبر حول مدى تدقيق خارجية الوفاق فى مهمات ضيوفها الذين تمنحهم التأشيرات .

مساء الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية عبر إدارة الإعلام الخارجي التابعة لها مغادرة الصحفية الإيطالية ⁧‫فرنشيسكا مينوتشي‬⁩ الأراضي الليبية عبر مطار معيتيقة بعد زيارة عمل .

غادرت الصحفية #فرنشيسكا_مينوتشي صباح اليوم الأربعاء الأراضي الليبية عبر مطار معيتيقة .

و كانت الصحفية الإيطالية المحررة بصحيفة #ليسبريسو_الإيطالية قد قامت بزيارة عمل صحفية شملت العديد من المواضيع الصحفية و أختتمت برنامج عملها بحضور إحتفالات المولد النبوي الشريف بالعاصمة طرابلس pic.twitter.com/gnF25SbUf0 — إدارة الإعلام الخارجي (@info67866052) November 21, 2018

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بأن الصحفية وهي محررة بصحيفة ⁧‫ليسبريسو الإيطالية‬⁩ قد قامت بزيارة عمل صحفية شملت العديد من المواضيع الصحفية وبأنها إختتمت برنامج عملها بحضور إحتفالات المولد النبوي الشريف بالعاصمة طرابلس.

Absolutely false information. Never asked to cover celebrations. I ve asked to enter detention center and to visit misurata port and I was not allowed to do. @ItalyinLibya @ItalyMFA — francesca mannocchi (@mannocchia) November 21, 2018

إلى هنا يبدوا الأمر إعتيادياً قبل أن ترد الصحفية المعنية على حساب الإدارة الليبية فى تويتر بالقول : ” لم أطلب أبدًا تغطية الاحتفال بالمولد في طرابلس وفي الحقيقة أنا لم أغطيه ولم أتحصل على كل الطلبات التي كنت بحاجة إليها منكم ” . فى إشارة منها لموافقات أو تصاريح كانت تحتاجها للحركة وختمت ردها بالإشارة للسفارة والخارجية الايطالية !.

Never asked to cover celebration in Tripoli and in fact I haven’t covered. All the requests I needed didn’t arrived. @HananMSalah — francesca mannocchi (@mannocchia) November 21, 2018

وأضافت فرنشيسكا رداً على مانشرته حولها خارجية الوفاق : “معلومات كاذبة تماماً ، لم أطلب أبدًا تغطية الاحتفالات. لقد طلبت منكم الدخول لمركز إعتقال مهاجرين وزيارة ميناء مصراتة ولم يُسمح لي بالقيام بذلك ” !

تخبط!

ويضع مراقبون ومحللون سياسيون كثرة هذه الهفوات وتكرارها فى حكومة الوفاق فى إطار إستراتيجية إعلامية لتضخيم الدعم الدولي والإعلامي لها وبها .

وفى وقت سابق من الجمعة وبعد أقل من 3 ساعات من نشرها بياناً تنفي من خلاله علمها بزيارة المواطن المالطي نيفيل جافا الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات إلى ليبيا ، أقرت خارجية الوفاق في بيان لها بمنح جافا تأشيرة دخول إلى ليبيا.

خارجية الوفاق أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن جافا قد طلب التأشيرة لزيارة مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس ، مبينةً بانها منحت له التأشيرة على هذا الأساس.

وأكدت خارجية الوفاق على أن جافا لم يأتي كمبعوث شخصي و بالتالي فهي لم تكن طرفا في تحديد اي مواعيد رسمية معلنة مع المسؤولين أو الوزراء ، مبينةً بأن جافا موظف في رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المالطية بالعاصمة فاليتا .

يشار إى أن إقرار خارجية الوفاق بمنحها تأشيرة لجافا بعد بيان نفيها علمها بزيارته يأتي بعد تسريب وثيقة تحصلت المرصد على نسخة منها تثبت منح خارجية الوفاق تأشيرة دخول لمبعوث مالطا الوهمي لزيارة ليبيا في مهمة رسمية لمدة شهر .

ويأتي هذا الجدل الذي أثارته خارجية الوفاق بنشر بيان تنفي علمها بزيارة جافا ثم التأكيد على منحه التأشيرة بعد أقل من 3 ساعات من بيانها الاول بعد أن أكدت مصادر أمنية متطابقة من منفذ رأس اجدير البري مع تونس مغادرة المالطي ” نيفيل جافا ” الذي إنتحل صفة ميعوث رئيس وزراء مالطا الخاص إلى ليبيا بعد الفضيحة التي أُثيرت حوله فى البلاد التي دخل لها معززاً حماية ومراسم عبر مطار معيتيقة مساء الإثنين.

وقال مصدر رفيع من هذه المصادر لـ المرصد مفضلاً عدم إعلان هويته بأن ” جافا ” غادر مساء الخميس عبر المنفذ مرفوقاً بحماية ومواكبة من قبل حرّاس ومرافقين يعملون مع أحد أعضاء المجلس الرئاسي فى طرابلس .

وأكد ذات المصدر بأن عناصر وصفها بـ ” الوطنية ” من جهاز المخابرات العامة فى مطار معيتيقة بطرابلس كانت تنوي إيقاف ” جافا ” فى حال وصل للمطار للمغادرة إلى مطار فاليتا فى مالطا مباشرة عبر خطوط ” ميدافيا ” أو إلى إسطنبول كمحطة ترانزيت .

وأشار إلى أن جهات ليبية متنفذة فى الرئاسي أبلغت هذا ” المحتال المالطي ” بأن مخططاً يجري للقبض عليه فى مطار معيتيقة ما أضطره للمغادرة براً تحت حمايتهم إلى تونس نحو جربة ومنها جواً إلى مطار قرطاج كمحطة لمالطا معرباً عن خيبة أملهم لعدم ورود أمر يمكنهم من القبض عليه من السلطات فى طرابلس .

وفى وقت سابق من مساء الخميس أصدرت وزارة داخلية الوفاق بياناً بشأن وضع خطوات لدعوة وإستضافة الاجانب في ليبيا أياً كانت صفتهم ولاي غرض ، مرجعةً هذا القرار إلى حرصها على الأمن الوطني وحماية للوطن والمجتمع من الاختراقات الامنية في إشارة منها لما حصل مع المالطي الذي إنتحل صفة مبعوث باسم رئيس وزراء مالطا.

داخلية الوفاق طالبت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه جميع الجهات التي تريد إستضافة أجانب التنسيق المسبق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية الليبية قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات، ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة وولاية داخلية الوفاق.

كما دعت الوزارة جميع الجهات إلى التنسيق بالخصوص أيضاً مع إدارة العلاقات والتعاون، بوزارة داخلية الوفاق .

يشار إلى أن مسؤولون رفيعو المستوى ووزراء في حكومة الوفاق تقابلوا خلال اليومين الماضيين مع المالطي نيفيل غافا، الذي قدموه في بيانات رسمية على أنه المبعوث الشخصي لرئاسة الحكومة في مالطا.

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ومن بين هؤلاء الوزراء كان عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا الذي قال بحسب مكتب وزارته الاعلامي بإنه بحث مع جافا توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة، ونقل في بيان عن «المبعوث المالطي» أنه «أشاد بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة»، قبل أن ينقل تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إلى وزير الداخلية الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية