المجلس الرئاسي: يدين الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة جنوب شرقي ليبيا

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي شنته مجموعة مسلحة على مركز للشرطة في مدينة تازربو جنوب شرقي ليبيا، ودعا الجميع إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب في كل ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، في بيان صحفي، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “المجلس الرئاسي يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم واستهدف مركز لشرطة مدينة تازربو”.

وقدم المجلس الرئاسي خلال بيانه، “أحر التعازي لأهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة”.

يذكر أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مركز للشرطة في مدينة تازربو مساء أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل سبعة عناصر من أفراد مركز الشرطة جراء الهجوم.

وقال مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك” في وقت سابق، إن “مجموعة مسلحة دخلوا قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطروا علي مركز الشرطة وسط المدينة مضيفاً أن يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش”.

وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، على أن “مثل هذه الجرائم لن تزيده إلا على مزيد من الإصرار على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك”، لافتا إلى أن “بلدنا تواجه عدوا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقراره”.

وأوضح البيان، أن “المجلس الرئاسي يجدد الدعوة إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب أينما تواجد وإلى أن يتم القضاء عليه وتخليص بلادنا من شروره”.

وقد ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة مدينة تازربو الليبية، أمس الجمعة، من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، إلى 9 أشخاص.

وأعلن المركز الإعلامي تازربو، في بيان على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، بأن الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم “داعش” على مركز شرطة تازربو، مضيفا أن الاشتباكات استمرت في محيط مركز شرطة تازربو حيث سماع أصوات الرصاص في مدينة تازربو.

وتقع مدينة تازربو في الجنوب الشرقي لليبيا التي تبتعد عن مدينة الكفرة حوالي 400 كيلومترا شرقا.