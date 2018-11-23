التيناز يوضح “الأمور الغائبة” حول ارتفاع أسعار تذاكر السفر

نشرت شركة الخطوط الليبية عبر صفحتها على الفيسبوك، بيانا لرئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن خالد التيناز، بخصوص رفع أسعار تذاكر السفر، وهُنا ننشر لكم نصّ البيان كما جاء على صفحة الشركة.

“بيان رئيس مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية الليبية الكابتن خالدالتيناز:

أردت بهذا توضيح بعض الامور الغائبة عن المواطن بخصوص رفع أسعار تذاكر السفر منذ مدة ليست ببعيدة لاحظنا ارتفاعا كبيرا في جميع الأسعار خصوصا المواد الغذائية والأدوية التي تشكل قوت المواطن اليومي وذات اثر كبير على صحته وحياته اعني هنا الأدوية الطبية والمواد الغذائية ولا يخفي علي احد ان نسبة الزيادة فيهما فاقت الأربعمائة مائة بالمائة ولم تكن زيادة مبررة حيث ان سعر الصرف واعتمادات التجار كان سعرها الرسمي ثابتا لم يتغير حينها ولم يحرك المواطنين ساكنا رغم معاناتهم من تقليص أشياء كثيرة واستغنائهم عنها مجبرين

احتياجات التشغيل لشركات الطيران تحتاج للعملة الصعبة مثل الأشياء المستهلكة بشكل مستمر مثل الزيوت والإطارات وقطع الغيار والصيانات الثقيلة خارج البلاد وتدريب الأطقم الفنية من طيارين وضيافة ومهندسين ناهيك عن رسوم الهبوط والعبور خارج البلاد والوقود الذي تتزود به الطائرات من الخارج ومصاريف اخري لا يمكن حصرها

كل ذلك يتطلب التعامل بالعملة الصعبة .

طلبت الشركة من مصرف ليبيا المركزي استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير خوفا من ان يقع اثر ذلك علي المواطن ، الا انه قوبل بالرفض فالاولى بالناس الاحتجاج علي القرار الجائر الصادر عن المركزي وليس علي ما ترتب عليه من قرارات وضعت شركات الطيران بين مطرقة المركزي وسندان المواطن ، ولتستمر شركات الطيران في تقديم الخدمة للمواطنين وان صمدت لفترة قصيرة فلن يستمر صمودها طويلا، وما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي ما هو الا دراسة مبدئية لاسعار التذاكر التي قد توفر بعض الخسائر المترتبة علي قرار المركزي

ومع هذا كله سنسعي جاهدين مع اصحاب القرار اما ان تستثني شركات الطيران من سعر الصرف الجديد او ان تدعم الشركات لتستمر بنفس الأسعار أسوة بالسلع المدعومة

وسنستمر بالاسعار القديمة حتي يقضي الله أمرا كان مفعولا وقوفا مع المواطن والي جانبه دائما كما عهدنا”.

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