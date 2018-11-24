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مصدر لـ218 يشكف تفاصيل القوة الأمنية الجديدة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص عن أن اتفاقا تم بين اللواء السابع ولواء الصمود وكتيبة رحبة الدروع تاجوراء، يتضمن تشكيل قوة من هذه المجموعات لتأمين الطريق الساحلي.

وأوضح المصدر لـ218، أن الطريق الذي سيتم تأمينه يبدأ  من مصراتة حتى مشارف طرابلس “تاجوراء” ووادي الربيع، إلى كوبري “خلة الفرجان” مرورا بالإشارة الضوئية وادي الربيع ومنظومة النهر.

وأشار المصدر إلى أن عملية التأمين ستبدأ خلال ساعات، فيما تشير التوقعات والتسريبات بعد تحركات مشبوهة خلال هذه الطريق ، وعليه تم الاتفاق على تقوم هذه التشكيلات بتأمين الطريق الساحلي واطراف العاصمة طرابلس الشرقية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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