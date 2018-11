رغم الانتقادات الموجهة له ….” السراج ” يصدر بيان إدانة لــ ” هجوم تازربو”

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بيانا إدانة بشدة الهجوم الإرهابي واستهداف مركز شرطة مدينة تازربو.

وقدم المجلس الرئاسي التعازي لأسر الضحايا من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة هذه الجريمة

وقال بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، “إن بلادنا تواجه عدو يمتهن الإرهاب ويستهدف استقرارها ويجدد المجلس الرئيس الدعوة إلى توحيد الصف والجهود”.

وأضاف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،” أن المجلس يؤكد أن تلك الجرائم لن تزيده إلا إصرار على مواجهة الإرهاب ومحاربته” .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد تعرض لانتقادات بالتقصير الأمني وعدم تقوية جهاز الشرطة ودعمه.

