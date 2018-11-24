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مستغلا هجوم ” تازربو” …”المشري” يطالب “الوفاق”  ببسط الأمن

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أدان المجلس الاستشاري للدولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو والتي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى .

وهاجم المجلس الاستشاري للدولة  حكومة الوفاق الوطني خلال بيان له قائلا ” ندعو حكومة الوفاق إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين ”

وطالب المجلس الاستشاري ، مجلس النواب بالتعاون للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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