المتوسط:

أدان المجلس الاستشاري للدولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو والتي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى .

وهاجم المجلس الاستشاري للدولة حكومة الوفاق الوطني خلال بيان له قائلا ” ندعو حكومة الوفاق إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين ”

وطالب المجلس الاستشاري ، مجلس النواب بالتعاون للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد.

The post مستغلا هجوم ” تازربو” …”المشري” يطالب “الوفاق” ببسط الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية