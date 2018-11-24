بوشناف يبحث ترتيبات انطلاق الاختبارات العلمية الخاصة بالمعهد العالي لضباط الشرطة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” الترتيبات النهائية لانطلاق الاختبارات العلمية الخاصة بالمعهد العالي لضباط الشرطة ، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين تقدموا لتسوية أوضاعهم واجتازوا الكشف الطبي واشتراطات لجنة الفرز بنجاح .

وبحث بوشناف خلال اجتماع عقده الخميس في مكتبه في ديوان وزارة الداخلية في بنغازي مع مدير الشؤون الإدارية والمالية في المعهد العالي لضباط الشرطة ومسؤول المنظومة مقدم دكتور “طارق خليل الزائدي” ، كافة الاستعدادات لاستقبال الممتحنين المستهدفين بالاختبارات .

وأكد مقدم دكتور “طارق الزائدي” إن اللجنة العلمية للمعهد العالي لضباط الشرطة عملت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 415 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العلمية وبناءً على تعليماته من خلال الإسراع في تحديد موعد الامتحانات.

وأشار الزائدي إلى أن موعد الاختبارات العلمية ستنطلق في موعدها في مقر معهد تدريب الشرطة بنغازي ، يوم الإثنين المقبل وتنتهي بتاريخ 17 ديسمبر 2018 حسب الجداول المعلنة عبر الحساب الرسمي للوزارة في كل التخصصات .

وأضاف الزائدي إلى أن موعد الاختبارات من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً ، لافتاً إلى أنها ستكون نقطة فارقة في الرقي بقطاع الأمن والشرطة في ليبيا .

وأكد الزائدي استلام جميع الاختبارات داخل أظرف مغلقة بالشمع الأحمر من قبل مدير المعهد شخصياً ، لافتاً إلى أن الأظرف لن تفتح إلا في مقر اللجنة في مدينة بنغازي في منطقة الهواري يوم إجراء الاختبارات .

وأشار إلى أن تعليمات الوزير بخصوص إعادة التحاليل الطبية لبعض المتقدمين للمعهد ، والذين احتجوا علي التحاليل السابقة ، سواء من المجموعة الأولى (1504) أو( الملحق) ، قد تم إعادتها بمعرفة مركز الخبرة القضائية ، مشدداً على استبعاد كل متعاطي المخدرات والكحول والمؤثرات العقلية وكل من عليهم قيوداً أمنية من دخول الاختبارات .

وأعرب الوزير عن أمله في التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين ، وتوجه بالشكر والثناء والتقدير لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا الذين قدموا يد العون للمعهد العالي لضباط الشرطة ، من خلال وضع الاختبارات العلمية المزمع إقامتها تطوعاً .

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