مواصلات المؤقتة: على شركات الطيران اتباع سياسة التقشّف

كشف رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، الكابتن محمد علي عبد القادر، أنه سيتم إلغاء الدعم للوقود عند تزويده للطائرات التابعة لهذه الشركات الناقلة، وأيضا ارتفاع إيجار شركات الخدمات الأرضية، إضافة إلى إعادة جدولة التذاكر السنوية والشهرية، وعلى الشركات سداد جميع ما عليها من إلتزامات للإيراد العام مقابل الخدمات لمصلحتى المطارات والطيران المدنى.

وأوضح رئيس الهيئة إن شركة الناقلة ما تزال تدفع في سعر وقودها بالسعر المدعوم وبتكلفة زهيدة، مضيفا أن جميع تذاكرها السنوية لا تُدفع إيرادتها لمصلحة المطارات والطيران المدني، مشيرا أن المواطن غير مسؤول عن سياسة الشركة في سقف مرتبات عماليها وقيمة مرتباتهم وأن على الشركات اتباع سياسة تقشفية للحد من مصروفاتها بدلا من تحميلها على المواطن.

وأشار الكابتن محمد علي عبد القادر، أن الفترة السابقة لم يكن فيها سعر الصرف رسميا وثابت، وأن أسعار الصرف كانت معتمدة على السوق السوداء.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيكون هناك اجتماع مستعجل، مشترك مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات والشركات الناقلة، لتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار الجديدة التي اعتمدت عليها الشركات الناقلة للطيران في زيادة أسعار التذاكر.

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