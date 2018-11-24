صحة المؤقتة ترفع حالة الطوارئ بعد هجوم تازربو

أصدرت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة تعليمات عاجلة لرفع حالة التأهب والطوارئ في كافة المستشفيات العامة والقروية والبلديات المحيطة بمدينة تازربو استعدادا لاستقبال أي الجرحي والمصابين إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف بلدية تازربو من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة إسماعيل العيضه، أنه بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة تم تشكيل غرفة طوارئ مصغرة مع المستشفيات المحيطة من مدينة تازربو وتحديدا مستشفي الشهيد إمحمد المقريف بأجدابيا ومستشفي الواحات والمرافق الصحية بالكفرة وتازربو وجهاز الاسعاف والطوارئ لتقديم كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية للجرحي و المصابين.

وطالبت الوزارة كافة المستشفيات بمدينة تازربو وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بالتواصل على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية