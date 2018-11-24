العربية لحقوق الإنسان: داعش يتمدد في جنوب ووسط ليبيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز الشرطة في تازربو من قِبل بتنظيم داعش، والذي أسفر عن مقتل حوالي 9 عناصر أمنية وإصابة نحو 10 آخرين كحصيلة مبدئية.

وأوضحت المنظمة في بيان تحصل موقع 218 على نسخة منه، أن مصادر ميدانية في تازربو أكدت لها أن داعش خطف عدد من المواطنين يرجح أن يكون من ضمنهم مسؤولين محليين بالبلدية.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفقًا لمصادر ميدانية، أن من بين المهاجمين متحدثي اللهجة التونسية وليبيين، وفق ما ذكرت في بيانها.

وأكدت في بيانها على ضرورة الإسراع بإنهاء الإنقسام الوطني وتفعيل اتفاق المصالحة الوطنية بموجب اتفاق الصخيرات والتوقف عن المماطلات والتجاذبات غير الصحية، حتى تتم عملية صدّ التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وتابعت المنظمة أن تنظيم داعش يتوسّع ويتنامى بمنطقة الوسط و الجنوب، الأمر الذي يؤكد أنه مازال يُشكّل خطرا على كل ليبيا.

واستدعت المنظمة في بيانها الهجوم الإرهابي السابق على ودان، مشيرة أن داعش قد أصبح يعتمد على المناطق الرخوة حسب وصفها.

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