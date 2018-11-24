اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى مالطا

ايوان ليبيا – وكالات

قدم سفير ليبيا الجديد لدى مالطا السفير سعدون السويح الخميس أوراق إعتماده للسلطات المالطية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية السبت إن السفير سعدون السويح «قدم أوراق إعتماده لرئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوايرو بريكا بقصر الرئاسة بعد تقديم أوراق الاعتماد».

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إلى أن «السفير خلال اللقاء بنقل تحيات الرئيس فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الرئيسة ماري لويز كوايرو بريكا».

يذكر أن السفير سعدون السويح يستلم مهامه بعد يومين من فضيحة المبعوث الوهمي لرئيس الحكومة المالطية المدعو «نيفيل جافا» الذي اجتمع مع عضو الرئاسي أحمد معييتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس.

رغم أن «نيفيل جافا» الذي انتحل صفة المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة المالطية يخضع للتحقيق في اتهامات بحصوله على 2500 يورو من الليبيين شهريًا لتأمين تأشيرات طبية، وإقامة ورعاية صحية لهم.

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