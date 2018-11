بعد استقبال منتحل صفة المبعوث المالطي.. الخارجية تشدد على الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي

أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أن استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية “ حكومية وغير حكومية ” من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية. وفي تعليقٍ لوزارة الخارجية حول ما نُشر بشأن واقعة استقبال المواطن المالطي «نيفيل جافا»، والذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي «جوزيف موسكات» وفقاً لتصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي، أوضحت الوزارة في بيان الجمعة أن العادة جرت فى مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، وذلك من خلال التنسيق مع إداراة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل، بحسب البيان. وأضافت وزارة الخارجية أن ما حدث يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، وإنه تصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني. كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها. يذكر أن المواطن المالطي «نيفيل جافا» تم استقباله الثلاثاء الماضي، وأجرى محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة الوفاق الوطني.

