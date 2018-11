عودة أكثر من 15 ألف مُهاجر إلى بلدانهم من ليبيا ضمن العودة الطوعية

عاد أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية قادمين من ليبيا منذ بداية العام الحالي، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وكشفت المنظمة في بيان صحفي الخميس أنه منذ بداية عام 2018، تمكن أكثر من 15 ألف مهاجر من العودة إلى ديارهم قادمين من ليبيا.

وأوضح البيان أن المهاجرين الذين تم إعادتهم إلى بلدانهم، ينتمون إلى 32 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا.

وأضافت المنظمة أن عملية إعادة المهاجرين تمت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، فيما تم تنظيم رحلة جوية لدعم العودة من طرابلس إلى لاغوس بدعم الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

