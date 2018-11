البكوش: قسمة خوت.. البرلمان لحفتر والدولة للسراج

كتب المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش معلقًا على ترشيح المجلس الأعلى للدولة عبد المجيد غيث سيف النصر نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلفًا للنائب المستقيل موسى الكوني تحت عنوان “الانهيار الكبير”.

وقال البكوش إنه لم تمضي أسابيع على النشاط المحموم لمجلسي الدولة والنواب لاستبدال ما أعتبروه مجلس رئاسي فاشل، وإذا بمجلس الدولة يرسل بمكتوب للسراج يعبق بالتملق والمداهنة يثني بما يخالف الحقيقة والمنطق على جهود الرئاسي التي أبرز ما نتج عنها هو الاتفاق السياسي، ويتسول فيها التعاون لتعيين عبد المجيد سيف النصر بدل الكوني، حسب تعبيره.



وأوضح المحلل السياسي أن هذا الأمر يعود لمجلسي النواب والدولة حصرياً حسب المادة الـ5 من الاتفاق السياسي.



ووصف ما حدث بأنه ليس فقط فشل سياسي جسيم، بل أنه فشل أخلاقي يفاقم من تآكل ما تبقى من مصداقية مجلس الدولة وكرامته، وفق قوله.

وأضاف أنه من المخزي، ومن قبيل السخرية أن يزعم مجلس الدولة أن ترشيحه لسيف النصر جاء “لما يتمتع به من مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب”.

وقال:

“فُضح الأمر وحان الوقت أن يدرك الموقعين على الرسالة من أعضاء الأعلى أن الطريق الى الأسفل قارب نهايته”.

