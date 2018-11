التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان وذلك بمناسبة انتهاء مدة عمله. وقال السويحلي عبر صفحته الرسمية إنه استعرض خلال اللقاء التطور الكبير في علاقات التعاون بين البلدين، خاصة الدعم المتزايد لبناء مؤسسات الدولة الليبية، وفق قوله. هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق على أهمية استمرار تركيا في تشجيع مسيرة التوافق الوطني من خلال انفتاحها على جميع الأطراف والابتعاد عن ممارسات الاصطفاف، التي مازالت بعض القوى الإقليمية تُصر على انتهاجها بالرغم من نتائجها الكارثية التي أججت الصراع ورسخت الإنقسام، حسب تعبيره. كما عبر السويحلي للسفير التركي عن ما وصفها بـ”رغبة الكثيرين من الليبيين في خطوات عملية إضافية تؤكد على عمق الروابط والمصالح المشتركة بين الشعبين، والتطلع إلى المزيد من التطور في العلاقات الثقافية والاقتصادية التي تشمل كافة أنحاء ليبيا.

The post السويحلي: تركيا تشجع مسيرة التوافق وتبتعد عن ممارسات الاصطفاف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا