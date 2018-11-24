رفع حالة التأهب بالمستشفيات المحيطة بمدينة تازربو

وجه وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب، برفع حالة التأهب والطوارئ، بكافة المستشفيات العامة والقروية بالمدن والقرى والبلديات المحيطة بمدينة تازربو استعداداً لاستقبال أي مصابين.

من جانبه، أكد مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة اسماعيل العيضه، تشكيل غرفة طوارئ مصغرة مع المستشفيات المحيطة والقريبة لمدينة تازربو وتحديداً مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بإجدابيا، إلى جانب مستشفى الواحات والمرافق الصحية بالكفرة وتازربو وجهاز الاسعاف والطوارئ لتقديم كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية للجرحى و المصابين .

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