الأعلى للدولة يدين الهجوم الإرهابي على تازربو

أدان المجلس الأعلى للدولة “الهجوم الإرهابي “واستنكر”بأشد العبارات ” استهداف مركز شرطة بلدية تازربو.

ودعا المجلس، في بيان له الجمعة، حكومة الوفاق إلى أداء واجبها في بسط الأمن، وأمن حياة المواطنين، واتخاد الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين، ومحاسبة المتورطين في هذا الهجوم.

وجدد المجلس دعوته إلى مجلس النواب للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية، والإسراع في توحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام السياسي وحالة التشظي التي يستغلها من يريد ضرب استقرار الوطن بهذه الأعمال الإرهابية. وفق البيان.

يشار إلى أن مركز شرطة تازربو تعرض لهجوم مسلح، الجمعة، أوقع 9 قتلى و11 جريحا و8 أسرى نفذته مجموعة مسلحة يرجح أنها من تنظيم الدولة.

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