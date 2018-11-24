اتفاقية ليبية هولندية لدعم القطاع الحكومي والخاص

اتفقت كل من ليبيا وهولندا، على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع الحكومي من خلال برامج للتدريب في هولندا، وتقديم الاستشارات للقطاع ، إضافة للزيارات الميدانية.

جاء ذلك في ختام اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي أمس الجمعة، حيث اتفق الوفد الليبي المشارك خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الهولندي لشؤون التعاون الدولي، العمل على عودة الشركات الهولندية للعمل في ليبيا، ودعم القطاع الخاص في البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة، والتي تشمل إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة .

من جهتها، أكدت الوزيرة الهولندية استعداد بلادها للإسهام في مرحلة البناء والتعمير في ليبيا، من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، والتي كان لها إسهامات ناجحة في السابق.

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