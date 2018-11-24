“الأفريقية للطيران”: رفع أسعار التذاكر كان قراراً مُتسرّعاً وغير مدروس  

وصفت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة قرارات رفع أسعار التذاكر الصادرة عن إدارتي شركة الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية بـ”المُتسرعة وغير المدروسة اقتصادية”.

وطالبت “الليبية الأفريقية” في بيان لها الشركتان، بوقف قرارات زيادة الأسعار والتشاور مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي لدراستها بشكل كامل.

وحثت الشركة في بيانها شركات الطيران للوقوف إلى جانب المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، مُشيرة إلى أن رفع الأسعار بنسبة 183%، وهي النسبة ذاتها التي رفع بها المصرف المركزي أسعار صرف الدولار الرسمية، كان قراراً يفتقد للدراسة والرؤية الاقتصادية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الليبية، الكابتن خالد التيناز، قد أشار في بيان توضيحي أصدره أمس الجمعة، إلى أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة هو قرار تعديل سعرف الصرف الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والذي لم يستثنِ شركات الطيران التي تقضي الكثير من حوائجها بالعملة الصعبة.

وقال التيناز إنَّ الشركة ستُحاول جاهدة إقناعَ مصرف ليبيا المركزي بإعفائها من قرار رفع أسعار الصرف، أو توفير الدعم لها، مثلما هو الحال مع بعض السلع المدعومة.

وفي أول رد فعل تجاه الاستنكار الواسع لقرار رفع الأسعار، كشف مدير فرع الخطوط الجوية الأفريقية، سراج الفيتوري، في تصريح لـ218 أن الشركة قررت تأجيل تنفيذ قرار رفع أسعار تذاكرها إلى أجل غير مُسمّى.

وأضاف الفيتوري أنّ الخطوط الأفريقية ستنتظر نتائج تواصلها مع المصرف المركزي والمجلس الرئاسي بشأن استثنائها من قرار رفع أسعار صرف الدولار.

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