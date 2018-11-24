لافروف: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لمرحلة معينة في العملية السياسية الليبية يأتي بنتائج عكسية

وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، محاولات تحديد مواعيد نهائية مصطنعة للتسوية الليبية لا سيما تحديد موعد الانتخابات في البلاد، بأنها ذات نتائج عكسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي إنزو ميلانيزي: “صحيح ما تم القيام به في هذا المؤتمر(مؤتمر التسوية الليبية في باليرمو الإيطالية).. (التأكيد على) أن تحديد بعض المواعيد النهائية المصطنعة لمرحلة معينة في العملية السياسية، سواء كانت انتخابات أو أي شيء آخر يأتي بنتائج عكسية”.

وأضاف: “نحن مقتنعون أنه لا يوجد بديل للحوار الشامل بين الليبيين، والاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع في ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات، ويبقى مع جميع عيوبه، الأساس الوحيد القابل للتطبيق لهذا البلد للمضي إلى المستقبل.. وفي هذا السياق، نحن نسترشد بعدم وجود بديل للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، فإننا نؤسس العمل في هذا الاتجاه”.

وأشار لافروف إلى أن هدف روسيا هو “مساعدة الليبيين على التغلب على الاختلافات القائمة والتوصل إلى اتفاق مستقر على معايير المصالحة الوطنية”.

وأضاف أنه “في الوقت نفسه، نعتقد اعتقادا راسخا بأن التدخل الخارجي، المسلح بشكل خاص، في النزاع الليبي مرفوض”.

المصدر: وكالات

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