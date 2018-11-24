داخلية المؤقتة تنعى ضحايا هجوم تازربو الإرهابي وتؤكد مطاردة المنفذين 

بنغازي-العنوان

نعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة شهداء الواجب من أبناء المؤسسة الشرطية الذين قضوا في الهجوم الغادر والجبان على مركز شرطة بلدية تازربو.

وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته ليل الجمعة “أنها لن يهنأ لها بال حتى تقضي مع القوات المسلحة العربية الليبية على هذه الآفة المتمثلة في الإرهاب”.

وأكدت الوزارة “أن مطاردة هذه الجماعات الإرهابية بدأت منذ لحظة فرارهم تحت وطأة نيران رجالنا الذين تصدوا لهذه الهجمة الغادرة حتى نال عدد منهم الشهادة”.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن أملها في عودة المفقودين لأهلهم وذويهم سالمين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكان قد لقي 7 أشخاص مصرعهم وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي، نفذته عناصر يعتقد أنها تابعة لتنظيم “داعش” على مركز شرطة تازربو، أمس الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية