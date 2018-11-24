منظمة الهجرة الدولية تعلن إعادة 15 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الجمعة أن أكثر من 15 ألف مهاجر أعيدوا من ليبيا الى بلدانهم الأصلية منذ مطلع السنة الحالية، وهم يتحدرون من 32 بلدا في آسيا وأفريقيا.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا في بيان مقتضب “منذ بداية العام 2018، تمكن أكثر من 15 ألف مهاجر من العودة إلى ديارهم في إطار برنامج العودة الطوعية”.

وتضع المنظمة على حسابيها على فيسبوك وتويتر رقم هاتف بتصرف “المهاجرين في ليبيا الراغبين بالعودة الى بلدانهم الأصلية”.

ومنذ أيام الراحل معمر القذافي يصل سنويا آلاف المهاجرين إلى ليبيا على أمل التمكن من الانتقال منها إلى القارة الأوروبية.

وبعد اندلاع الأحداث في ليبيا عام 2011 ساء الوضع ويستغل المهربون الوضع الفوضوي في البلاد لنقل عشرات آلاف المهاجرين سنويا إلى إيطاليا الواقعة على بعد 300 كلم من الشواطئ الليبية.

وتعرب العديد من المنظمات الدولية وبينها المفوضية العليا للاجئين عن الأسف للظروف الصعبة جدا التي يعيش فيها المهاجرون في ليبيا.

وقامت منظمة الهجرة الدولية عام 2017 بترحيل 20 ألف مهاجر وهي ترغب بأن يكون هذا العدد 30 ألفا العام 2018.

وفي أواخر 2017 سرّعت المنظمة وتيرة عمليات الترحيل ، بعد الفضيحة التي أعقبت بث شبكة “سي ان ان” الاخبارية الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لوثائقي يظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد قرب طرابلس في ليبيا .

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر حيث يعيشون في ظروف غير إنسانية تدفعهم أحيانا إلى اختيار “العودة الطوعية” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية