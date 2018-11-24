لافروف: روسيا تدعم مبادرة إيطاليا بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف”، إن روسيا تدعم مبادرة إيطاليا بشأن ليبيا.

وشدد “لافروف” في تصريحات صحفية في مؤتمر مع وزير الخارجية الإيطالي “انزو ميلانيزي” نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “انسا ” على ضرورة إشراك جميع الأطراف الليبية لبدء حوار ومصالحة وطنية”، موضحا أن “الدعم الدولي لطرف معين دون آخر ليس حلا للأزمة الليبية.

وكان وزير خارجية إيطاليا إينزو ميلانيزي قد صرح أن تحقيق الاستقرار في ليبيا، لا يمكن تحقيقه بتجاهل الحوار مع روسيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق هم الليبيون أنفسهم فيما بينهم.

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