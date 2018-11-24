الرئاسي يستنكر الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو

طرابلس-العنوان

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة مدينة تازربو، أمس الجمعة.

ودعا الرئاسي عبر بيان أصدره ليل الجمعة إلى توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب اينما وجد حتى يتم القضاء عليه وتخليص ليبيا من شروره.

وقال الرئاسي في بيانه “إن مثل هذه الجرائم لن تزيده سوى الإصرار على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتسخير جميع الإمكانيات للقضاء عليه.”

وتقدم المجلس الرئاسي بالتعازي لأهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذي سقطوا نتيجة هذه الجريمة، داعيا الشقاء العاجل للمصابين.

وكان قد لقي 7 أشخاص مصرعهم وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي، نفذته عناصر يعتقد أنها تابعة لتنظيم “داعش” على مركز شرطة تازربو، أمس الجمعة.

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