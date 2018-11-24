لجنة تدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى الإسراع في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها المبذولة، لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والقضاء عليه، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد مؤشرات جرائمه الخطيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة اليوم، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بمدينة تازربو، حيث عدت اللجنة هذه العملية، دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب و لجماعات والكيانات المتطرفة، التي تمثل خطرا وتهديداً كبيراً على الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في ختام بيانها ، التأكيد على أن حجم التحديات الأمنية وحالة الفراغ الأمني واستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي يشكل البيئة المناسبة التي يتنامي ويتوسع فيها خطر الإرهاب والتطرف ويتصاعد فيها خطره في البلاد، مما يستدعي توافقًا عاجلًا بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

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